Decine di migliaia di persone in piazza a Belgrado, in Serbia, per una grande manifestazione contro il presidente Aleksandar Vucic e il suo governo. La protesta è stata indetta congiuntamente dagli studenti e dai sindacati degli agricoltori. Domenica si sono tenute manifestazioni più piccole anche nella città meridionale di Nis e a Kragujevac, nella Serbia centrale.

