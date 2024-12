Proteste degli agricoltori in Serbia, dove una coda di trattori ha bloccato una strada nella città nord-occidentale di Bogatic. I manifestanti hanno solidarizzato con la protesta degli studenti, in corso nello stesso momento, contro il presidente populista Aleksandar Vučić, hanno chiesto l’immediata revoca delle decisioni sulla classificazione di alcune famiglie di agricoltori come inattive, nonché l’adempimento delle loro richieste precedentemente concordate con i funzionari governativi. I blocchi del traffico proseguono ogni venerdì dal 1° novembre alle 11:52, l’ora esatta in cui la tettoia dell’edificio della stazione ferroviaria di Novi Sad è crollata uccidendo 15 persone e ferendone altre due, ancora ricoverate a distanza di settimane. Molti in Serbia ritengono che la corruzione dilagante abbia portato a un lavoro approssimativo sulla ricostruzione dell’edificio, ristrutturato due volte nell’ambito di un progetto ferroviario con aziende statali cinesi.

