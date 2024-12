Ambasciata Israele: "Accuse false"

Scambio di botta e risposta a distanza tra Papa Francesco e Israele. Parlando a braccio alla Curia romana per la cerimonia tradizionale degli auguri natalizi, il Pontefice ha affermato che il Patriarca Pierbattista Pizzaballa non è stato fatto entrare a Gaza. “Accuse false“, è stata la riposta dell’ambasciata d’Israele presso la Santa Sede.

Papa: “Pizzaballa non è stato lasciato entrare a Gaza”

“Ieri il Patriarca non l’hanno lasciato entrare a Gaza, come avevano promesso. E ieri sono stati bombardati dei bambini. Questa è crudeltà, questa non è guerra. Voglio dirlo perché tocca il cuore”. Così Papa Francesco, ha detto Bergoglio alla Curia.

Ambasciata Israele: “Accuse false, Pizzaballa può entrare a Gaza”

“Contrariamente alle false accuse pubblicate oggi sui media, la richiesta del Patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, di entrare a Gaza è stata accolta, come già avvenuto in passato e secondo le sue preferenze”. Lo dichiara su X l’ambasciata d’Israele presso la Santa Sede.

