È di almeno un morto e 9 feriti in Ucraina il bilancio dell’attacco missilistico russo che ha colpito stamattina la capitale Kiev. Lo riferisce il sindaco della città, Vitali Klitschko, aggiungendo che 4 dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. In conseguenza dell’attacco si sono sviluppati incendi in edifici e sono andate a fuoco auto, ha aggiunto Klitschko. L’attacco missilistico russo di stamattina su Kiev è stato condotto probabilmente con missili balistici Kinzhal e Iskander/KN-23, secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione militare di Kiev, Sergey Popko.

