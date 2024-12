Il presidente eletto intende continuare a fornire aiuti militari all'Ucraina riferisce il Financial Times

Il team di Donald Trump ha riferito agli alleati europei che il nuovo presidente degli Stati Uniti chiederà ai Paesi membri della Nato di aumentare le spese per la difesa al 5% del Pil. Lo riferisce in esclusiva il Financial Times. Trump poi intende continuare a fornire assistenza militare all’Ucraina.

