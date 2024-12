Il tycoon: "Kiev si aspetti anche di non ricevere più aiuti"

Gli Stati Uniti lasceranno la Nato se i suoi alleati non dovessero “pagare di più”. A dichiararlo è stato il presidente eletto Donald Trump durante un’intervista all’emittente Nbc News. Il tycoon si è a lungo lamentato del fatto che i governi europei e canadesi del blocco di mutua difesa si approfittano delle spese militari degli Stati Uniti, di gran lunga il partner più potente della Nato. Nell’intervista registrata venerdì, alla domanda se considererebbe la possibilità di ritirarsi dalla Nato, Trump ha indicato che si tratta di una questione aperta. “Se pagano i loro conti e se penso che ci trattino in modo equo, la risposta è che resterei assolutamente nella Nato”, ha detto a ‘Meet the Press’. Ma se così non fosse, gli è stato chiesto se prenderebbe in considerazione la possibilità di ritirare gli Stati Uniti dall’Alleanza, a cui Trump ha risposto: “Assolutamente. Sì, assolutamente”.

Trump: “Kiev si aspetti anche di non ricevere più aiuti”

Nell’intervista Trump ha affermato anche che sta attivamente cercando di porre fine alla guerra in Ucraina, “se possibile”. Ha poi aggiunto che Kiev può “eventualmente” aspettarsi di non ricevere più così tanti aiuti militari dagli Stati Uniti quando lui entrerà ufficialmente in carica.

Trump: “Deporterò immigrati e metterò fine allo ius soli”

Durante l’intervista, Trump ha aggiunto che si muoverà per porre fine alla cittadinanza per nascita (ovvero lo ius soli), sancita dal 14° emendamento della Costituzione, che priverebbe di diritti coloro che sono nati nel Paese da genitori senza documenti. Trump ha detto “di non avere altra scelta” se non quella di deportare tutti gli immigranti irregolari nel Paese. “Penso che si debba fare”, ha dichiarato il tycoon a proposito della deportazione, “è una cosa molto difficile da fare. Ma devi avere, sai, regole, regolamenti, leggi. Sono entrati illegalmente. Le persone che sono state trattate in modo molto ingiusto sono quelle che hanno fatto la fila per 10 anni per entrare nel Paese”. “Dobbiamo far uscire i criminali dal nostro Paese”, ha aggiunto Trump, “stiamo iniziando con i criminali, e poi inizieremo con gli altri, e vedremo come andrà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata