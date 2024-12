Vladimir Putin, durante la consueta conferenza stampa di fine anno, ha parlato dell’andamento della guerra in Ucraina. “La situazione sta cambiando radicalmente. Lo sapete bene, voglio solo confermarvelo. Ogni giorno ci sono movimenti lungo tutta la linea del fronte. E come ho già detto, non si tratta di avanzare di 100, 200, 300 metri. I nostri soldati stanno riconquistando chilometri quadrati di territorio. Voglio sottolineare: ogni giorno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata