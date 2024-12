Il presidente ha parlato alla Nazione come ogni anno. Per l'occasione ha risposto anche alle domande dei cittadini

Il Presidente russo Vladimir Putin ha tenuto la sua conferenze stampa di fine anno. L’evento, trasmesso in diretta dalle stazioni televisive controllate dallo Stato negli 11 fusi orari della Russia, negli ultimi anni è stato fortemente dominato dalle questioni interne. La maggior parte dei giornalisti e delle persone comuni che chiamano in studio per fare domande chiedono informazioni su riparazioni stradali, prezzi delle utenze, manutenzione delle case, servizi medici, sussidi governativi per le famiglie e altre questioni economiche e sociali.

Economia russa cresciuta dell’8% in due anni

Il leader del Cremlino ha parlato della situazione interna, delineando un quadro della situazione economica. La crescita dell’economia russa in due anni è stata di circa l’8%, ha sottolineato Putin nella conferenza stampa di fine anno. “In due anni, la nostra crescita economica è stata di circa l’8%. Negli Stati Uniti 5-6%, nell’Eurozona -1%. Nella principale economia dell’Eurozona, la Germania, 0%, e, a quanto pare, per l’anno prossimo sarà di nuovo allo 0%”, ha detto il presidente russo.

Inflazione segnale allarmante ma situazione è stabile

“L’inflazione è un segnale allarmante”, ha sottolineato il leader russo. “Secondo il capo della Banca Centrale è pari al 9,3%”, ha dichiarato. L’intenzione “è di abbassare il tasso di inflazione per il prossimo anno al fine di mantenere gli indicatori macroeconomici”, ha aggiunto. Il leader del Cremlino ha comunque evidenziato come l’economia russa nel complesso sia “stabile e affidabile”. Putin ha anche sottolineato il tasso di disoccupazione record, pari al 3,2%.

“In Ucraina ci stiamo avvicinando agli obiettivi delineati”

Inevitabile un passaggio sulla conflitto ucraino. La Russia, ha spiegato Putin, “si sta muovendo” verso i principali obiettivi “delineati all’inizio dell’operazione militare speciale”. “Lungo tutta la linea del fronte si stanno verificando avanzamenti, i combattenti russi stanno riconquistando chilometri quadrati di territorio ogni giorno”, ha detto ancora il leader del Cremlino, “le capacità delle forze armate stanno aumentando”, “tutti combattono, nel senso letterale della parola, eroicamente, e in questo momento auguriamo a tutti, sia a quelli che combattono nella regione di Kursk che a quelli che combattono lungo tutta la linea del fronte, buona fortuna, con la vittoria e il ritorno a casa”.

