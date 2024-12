Fiori all’ingresso del condominio di Mosca dove il tenente generale Igor Kirillov e il suo assistente Ilya Polikarpov sono stati uccisi da una bomba nascosta su uno scooter elettrico, un omicidio rivendicato dai servizi segreti ucraini. La Russia ha dichiarato di aver arrestato un cittadino uzbeko coinvolto nell’attentato. Il sospettato è stato identificato come Akhmad Kurbanov dell’Uzbekistan. Il Federal Security Service, o FSB, che non lo ha identificato, ha detto che è nato nel 1995 ed è stato reclutato dal servizio di sicurezza di Kiev. Kirillov, 54 anni, era il capo delle Forze di protezione dalle radiazioni, biologiche e chimiche della Russia. Era soggetto a sanzioni da parte di diversi paesi, tra cui Regno Unito e Canada, per le sue azioni nell’ambito dell’operazione speciale russa in Ucraina.

