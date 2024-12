Tra gli spettatori nausea, vertigini e difficoltà respiratorie. In 2 restano ricoverati. Mistero sulle cause

A Dresda la polizia tedesca sta indagando sul misterioso malessere che ha colpito diversi spettatori che stavano assistendo a un concerto alla Semperoper, il teatro dell’opera della città in Germania, la sera di martedì 17 dicembre.

I malori

In totale, tre spettatori e quattro membri del personale di emergenza sono stati colpiti e hanno lamentato un malessere. Due degli spettatori sono ancora in cura in ospedale. La causa non è ancora chiara, ha dichiarato un portavoce della polizia. L’incidente è avvenuto durante un concerto della Sächsische Staatskapelle. Diversi visitatori hanno accusato nausea, vertigini e irritazione respiratoria. Secondo le informazioni, i medici di emergenza hanno curato tre persone sul posto, due delle quali sono state trasportate in ospedale. Si tratta di tre donne di età compresa tra i 62 e i 68 anni. Anche quattro membri del personale di emergenza hanno manifestato sintomi simili durante l’intervento di soccorso.

Mistero sulle cause

Le forze specializzate, che hanno indossato protezioni respiratorie, hanno raccolto prove, ma non sono state in grado di misurare alcuna sostanza nociva, ha spiegato la polizia. Anche il contenuto di ossigeno nell’aria era normale. L’indagine è in corso e viene condotta per sospetto di lesioni personali. Il personale e i visitatori dell’opera devono essere interrogati. Il concerto – la Sinfonia di Praga di Mozart e Haydn – non ha dovuto essere cancellato perché stava comunque per terminare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata