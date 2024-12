La massima onorificenza per i diritti umani a Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia

Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sakharov ai leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia “per il coraggio e la tenace resistenza durante le elezioni presidenziali” vinte da Nicolas Maduro.

La massima onorificenza dell’UE per i diritti umani è stata consegnata dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che ha dichiarato che si tratta di un “riconoscimento per i vostri instancabili sforzi volti a ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela e garantire una transizione di potere equa, libera e pacifica – rischiando tutto per i valori che milioni di venezuelani e questo Parlamento hanno così a cuore”.

Machado doveva candidarsi contro il presidente in carica, Nicolás Maduro, alle elezioni ma è stata dichiarata incandidabile dalla Corte Suprema del Venuezuela. González aveva preso quindi il suo posto.

Il periodo che ha preceduto le elezioni è stato caratterizzato da una forte repressione, con arresti e violazioni dei diritti umani. Machado si è nascosta, temendo per la sua vita, mentre Gonzalez, raggiunto da un mandato di arresto, si è trasferito in Spagna e ha ottenuto asilo. “Siamo di fronte a un regime che ha seriamente minato i diritti umani, le istituzioni democratiche e il sistema di libertà”, ha dichiarato González ai legislatori dell’UE. La vittoria di Maduro è stata contestata anche dalle Nazioni Unite e, in una risoluzione del mese scorso, il Parlamento dell’UE ha riconosciuto González come presidente legittimo del Venezuela.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata