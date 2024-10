L'annuncio della presidente Metsola: "Hanno sostenuto i valori di giustizia, democrazia e Stato di diritto"

Il premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo va alla leader delle forze democratiche venezuelane, María Corina Machado, e al candidato dell’opposizione alle elezioni presidenziali di luglio, Edmundo González Urrutia. I vincitori sono stati annunciati dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in Aula, in seguito alla decisione presa dalla Conferenza dei Presidenti dell’Eurocamera. Metsola ha dichiarato: “Il premio Sacharov 2024 per la Libertà di Pensiero è assegnato a María Corina Machado e al presidente eletto Edmundo González Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela. Nella loro ricerca di una transizione equa, libera e pacifica del potere, hanno sostenuto senza paura i valori che milioni di venezuelani e il Parlamento europeo hanno così a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto. Il Parlamento europeo è al fianco del popolo venezuelano e di María Corina Machado e del presidente eletto Edmundo González Urrutia nella loro lotta per il futuro democratico del loro paese. Questo premio è per loro”.

Chi sono Maria Corina Machado ed Edmundo Gonzalez Urrutia

María Corina Machado è stata nominata candidata presidenziale dell’opposizione venezuelana a nome della “Piattaforma democratica unitaria” nel 2023, ma è stata successivamente esclusa dalle elezioni dal Consiglio elettorale nazionale controllato dal regime. Edmundo González Urrutia, diplomatico e politico che le è succeduto come candidato per la “Piattaforma democratica unitaria”, ha denunciato la mancata pubblicazione da parte del governo venezuelano dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali e ha contestato la vittoria dichiarata di Nicolás Maduro. González Urrutia ha lasciato il paese a settembre, dopo l’emissione di un mandato d’arresto nei suoi confronti. In una risoluzione adottata il 19 settembre 2024, i deputati hanno sottolineato che le missioni internazionali di osservazione elettorale hanno chiarito che le elezioni presidenziali venezuelane non sono state conformi alle norme internazionali di integrità elettorale. Hanno riconosciuto Edmundo González Urrutia come presidente legittimo e democraticamente eletto del paese e María Corina Machado come leader delle forze democratiche. Il Parlamento ha condannato “la frode elettorale” e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate contro l’opposizione democratica, il popolo venezuelano e la società civile.

Cerimonia di consegna il 18 dicembre

Secondo il governo venezuelano, 2.400 persone sono state arrestate durante le manifestazioni che hanno seguito le elezioni e le organizzazioni non governative hanno riportato la morte di 24 persone. María Corina Machado è rimasta nascosta, mentre Edmundo González Urrutia è fuggito in Spagna, dove gli è stato concesso asilo politico il 7 settembre. In una risoluzione del settembre 2024, il Parlamento ha invitato l’UE a prorogare le sanzioni nei confronti del regime venezuelano e ad applicare sanzioni mirate, attraverso il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, nei confronti di Nicolás Maduro e della sua cerchia ristretta. Prima delle elezioni, il Parlamento ha esortato gli Stati membri a mantenere le sanzioni imposte al regime di Maduro e ha criticato la decisione incostituzionale di impedire a figure di spicco dell’opposizione politica, come María Corina Machado, di candidarsi alle elezioni del 2024. La cerimonia di consegna del Premio Sacharov per la libertà di pensiero si terrà il 18 dicembre a Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento.

