Nba Finals 2026, tifosi dei Knicks in delirio a New York dopo la vittoria contro gli Spurs

Tifosi dei Knicks in delirio per la vittoria in Gara1 di New York contro i San Antonio Spurs, valida per l’ultimo atto delle Nba Finals. I fan urlano “Knicks in four”, sicuri che la loro squadra del cuore vincerà il titolo in sole quattro partite. Migliaia di tifosi si sono radunati all’ingresso della metropolitana vicino al Madison Square Garden, ormai diventato un punto di riferimento prima e dopo i match. Tra coloro che festeggiavano c’erano anche i rapper French Montana, Max B e Remy Ma, che hanno cantato “One Night”.