L'alta rappresentante Ue Kaja Kallas: "Nostri vertici diplomatici andranno a Damasco"

Prosegue il conflitto in Medio Oriente all’indomani della telefonata tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump, in cui il premier israeliano ha parlato al presidente americano eletto della “necessità di completare la vittoria” su Hamas a Gaza. In Siria, intanto, dopo che ieri, domenica, il leader dei ribelli al-Jolani ha incontrato l’inviato Onu nel Paese, Geir Pedersen, nei prossimi giorni si recheranno a Damasco i vertici diplomatici europei, ha annunciato l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO

A Gaza oltre 45mila morti da inizio guerra

È salito ad almeno 45.028 morti e 106.962 feriti nella Striscia di Gaza il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023. Lo ha riferito il ministero della Sanità di Gaza, aggiungendo che il bilancio delle ultime 24 ore è di 52 morti e 203 feriti.

Kallas: “Vertici diplomatici Ue andranno a Damasco”

“Sabato sono andata in Giordania. Incontrerò le nazioni arabe, così come la Turchia e gli Stati Uniti, per discutere i principi di impegno con la nuova leadership della Siria, cosa ci si aspetta da loro. Penso che sia molto importante che gli attori regionali e gli attori internazionali vedano il quadro allo stesso modo, che questo paese sia stabile, pacifico e con un governo inclusivo. Ho anche incaricato i nostri vertici diplomatici europei di andare a Damasco per stabilire contatti con il nuovo governo e la gente del posto”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri. “Quindi oggi discuteremo anche nel Consiglio Affari Esteri di come impegnarci con la nuova leadership della Siria e a quale livello. E naturalmente, quali altri passi siamo disposti a fare se vediamo che la Siria va nella giusta direzione. La Siria affronta un futuro ottimista, positivo, ma piuttosto incerto, e dobbiamo assicurarci che vada nella giusta direzione”, ha aggiunto. “Vogliamo vedere i fatti andare nella giusta direzione. Quindi non solo cosa stanno dicendo, ma anche cosa stanno facendo. Penso che le prossime settimane e mesi mostreranno dove considerano la giusta direzione, e penso che allora saremo anche aperti a discutere”, ha rimarcato.

20 morti in raid Israele su scuola Onu a Khan Younis

Almeno 20 civili, fra cui bambini, sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha preso di mira una scuola gestita dall’Unrwa e usata come rifugio per famiglie sfollate a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti locali, aggiungendo che diverse altre persone sono rimaste ferite e che la scuola gestita dall’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi si trova vicino all’ospedale Nasser. Anche al-Jazeera riporta il bilancio di 20 morti, citando fonti mediche locali.

