L’aereo A320 Neo/Ita Arways, con a bordo Papa Francesco, è atterrato all’aeroporto Napoléon Bonaparte di Ajaccio, in Corsica. Ad accoglierlo c’è il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau. In occasione del suo 47esimo viaggio apostolico internazionale Bergoglio parteciperà alla conclusione del Congresso “La Religiosité Populaire en Mediterranée”. Si tratta della prima volta di un Pontefice in Corsica ed è la terza visita di Francesco in Francia, dopo i viaggi compiuti a Strasburgo nel 2014 e a Marsiglia nel 2023. NO ACCESS FRANCE

