Papa Francesco, durante l’Angelus dal Palazzo Apostolico in piazza San Pietro a Roma, si dice rallegrato dall’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hezbollah, e si augura che le persone sfollate possano tornare nelle loro case. “Spero che lo spiraglio di pace che si è aperto porti a un cessate il fuoco su tutti gli altri fronti, specialmente a Gaza”, ha detto, aggiungendo: “Mi sta molto a cuore il rilascio degli israeliani che sono ancora tenuti in ostaggio e l’accesso degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese stremata”. Il Papa ha concluso con un appello per la fine della guerra in Ucraina.

