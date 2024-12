I sostenitori del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol sono scesi in piazza a Seul dopo che il Parlamento ha votato per mettere sotto accusa Yoon per la sua dichiarazione di legge marziale. L’Assemblea nazionale ha approvato la mozione con una votazione di 204-85. Il Paese è spaccato, perché migliaia di persone stanno manifestando contro il presidente, pretendendo le dimissioni immediate. I raduni sono stati in gran parte pacifici.

