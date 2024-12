Le truppe dell’esercito israeliano (Idf) continuano a operare nella zona cuscinetto demilitarizzata tra le alture del Golan occupate e il confine con la Siria. Il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Israel Katz, ha detto di aver ordinato all’esercito di prepararsi a rimanere nella zona durante l’inverno, sul versante siriano del monte Hermon. Le truppe israeliane hanno occupato la zona demilitarizzata, superando per la prima volta dal 1974 la cosiddetta ‘Linea Alpha’, dopo la caduta del regime di Assad in Siria, e da allora hanno condotto attacchi volti a distruggere l’arsenale militare siriano. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto “particolarmente preoccupato” per la situazione, invitando lo Stato ebraico a lasciare l’area cuscinetto.

