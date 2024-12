Il 29enne è stato arrestato dopo essere entrato nel Paese dal Libano. Ad Ap ha raccontato la sua detenzione

Il cittadino degli Stati Uniti Travis Timmerman ha definito il suo rilascio da un carcere siriano dopo 7 mesi di detenzione “una benedizione”. Lo ha detto ad Associated Press da una stanza d’albergo di Damasco, dove è arrivato nella tarda serata di giovedì 12 dicembre.

La liberazione

Timmerman, 29 anni, ha detto di essersi recato in Siria per un pellegrinaggio cristiano e di non essere stato maltrattato mentre si trovava a Palestine Branch, una famigerata struttura di detenzione gestita dall’intelligence siriana. Ha raccontato di essere stato scarcerato “dai liberatori che sono entrati nella prigione e hanno buttato giù la porta della mia cella con un martello”. Timmerman ha ricordato che i rumori fuori dalla sua cella lo ha svegliato. Coloro che sono venuti a liberarlo gli hanno parlato in arabo. “È stata una scena concitata. Non era chiaro se le guardie che erano lì fossero ancora lì”, ha detto Timmerman, “non sapevo se ci stessero portando fuori nel bel mezzo di una zona di guerra. Col senno di poi ho capito che questa sparatoria non era uno scontro vero e proprio”.

Il ritrovamento

Ha detto che per un momento è stato preso dal panico. Ma si è poi reso conto che alcuni degli spari erano celebrativi e a salve. Un compagno di prigionia lo ha aiutato a uscire, tenendogli il braccio e parlando in arabo a chi gli stava intorno. È stato rilasciato lunedì mattina, 9 dicembre, un giorno dopo il rovesciamento del regime di Bashar Assad insieme a un giovane siriano e a 70 donne, alcuni delle quali avevano con sé i propri figli. Ha trascorso due notti a Damasco, una in un appartamento abbandonato nella città vecchia e l’altra a casa di un nuovo amico. Ha poi iniziato a camminare verso la Giordania, quando una famiglia siriana lo ha trovato ieri a piedi nudi su una strada di campagna. La famiglia siriana ha raccontato ad AP che Timmerman sembrava infreddolito e affamato, così lo ha portato a casa sua. “Gli ho dato da mangiare e ho chiamato un medico”, ha detto Mosaed al-Rifai, il 68enne addetto alla raccolta dei rifiuti che ha trovato Timmerman per primo.

La detenzione

Durante la sua detenzione, il ragazzo è stato tenuto separato dai prigionieri siriani e da altri arabi e ha detto di non sapere di altri americani nel carcere. “Sono stato lì sette mesi. C’erano delle donne sopra di me“, ha raccontato ancora Timmerman, ricordando di averle sentite cantare e insegnare ai loro figli. Ha sentito anche picchiare regolarmente alcuni degli uomini. “Io non sono mai stato picchiato”, ha precisato. Nella sua cella aveva un materasso, un contenitore di plastica per bere e altri due per i rifiuti. Nella prima metà della sua permanenza aveva diritto a tre pause per andare in bagno e per l’esercizio fisico. Ha detto di aver preso peso all’inizio perché mangiava pane azzimo, riso e avena. A volte riceveva una patata o un pomodoro, un trattamento chiaramente riservato ai prigionieri non siriani, che spesso finivano emaciati o malati. “È un momento di conforto e puoi meditare sulla tua vita”, ha raccontato ad Ap, “è stato un bene per me”.

L’arresto

Il 29enne è stato arrestato dopo aver attraversato la Siria da una montagna lungo la città libanese orientale di Zahle, a giugno. È stato interrogato per tre ore e mezza da agenti che pensavano fosse una spia. In un secondo breve colloquio, hanno perquisito il suo telefono cellulare e nell’ultimo colloquio ha iniziato a parlare dei suoi sogni con i suoi rapitori. Ha detto che la loro minaccia di usare la violenza contro di lui era “implicita” perché poteva sentire i pestaggi quotidiani nella porta accanto. Tre settimane fa, però, i rapitori gli hanno permesso di usare il cellulare per chiamare la sua famiglia. In quell’occasione, Timmerman non ha rivelato alla sua famiglia di essere a Damasco, ma ha detto solo che stava bene. Le chiamate alla preghiera del venerdì lo hanno aiutato a tenere il conto dei giorni. Ha assicurato di voler tornare a Damasco.

Le origini e la famiglia

Timmerman è originario di Urbana, Missouri, a circa 80 chilometri a nord di Springfield, nella parte sud-occidentale dello Stato. Si è laureato in finanza alla Missouri State University nel 2017. La madre di Timmerman, Stacey Gardiner, ha raccontato ad AP che lui le ha detto che stava visitando Praga e Budapest per “scrivere su diverse chiese”. L’ultima volta che l’ha sentito è stato a maggio, quando l’aveva avvertita che stava andando in un posto senza internet e che avrebbe chiamato quando avrebbe avuto di nuovo la connessione. Poi però aveva smesso di rispondere alle chiamate e ai messaggi e lei non sapeva se fosse vivo o morto. “Non potevo aiutarlo e questo mi spezzava il cuore ogni giorno di più”, ha detto Gardiner, “voglio solo che il mio bambino torni a casa”. La famiglia di Timmerman ne ha denunciato la scomparsa e la Missouri State Highway Patrol ha emesso un bollettino in cui si diceva che ‘Pete Timmerman’ era scomparso in Ungheria all’inizio di giugno. Alla fine di agosto, la polizia ungherese ha pubblicato un annuncio di scomparsa per ‘Travis Pete Timmerman’, dicendo che era stato visto l’ultima volta in una chiesa di Budapest. Timmerman si fa chiamare Travis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata