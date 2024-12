In Siria si celebrano le prime preghiere del venerdì da quando i ribelli hanno preso il potere, facendo cadere il regime di Bashar al-Assad. Alla preghiera alla moschea degli Omayyadi di Damasco ha partecipato anche il primo ministro ad interim Mohammad al-Bashir. Al suo arrivo, il premier è stato circondato dalla folla e in seguito ha tenuto un discorso ai fedeli che si erano radunati. Dopo la preghiera sono iniziate manifestazioni in tutto il Paese. A Damasco gli altoparlanti hanno iniziato a suonare: “Alza la testa, sei siriano”. I ribelli si sono fermati per farsi fotografare con i civili.

