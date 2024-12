“L’opposizione sta ora facendo la danza delle spade del caos, sostenendo che la dichiarazione della legge marziale costituisce un atto di ribellione. Ma è davvero così?”. Lo ha chiesto il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol durante un discorso televisivo in cui ha difeso la sua decisione di emanare la legge marziale il 3 dicembre scorso, salvo poi ritirarla poche ore dopo. Yoon ha detto che la legge marziale è un atto di governo che non può essere oggetto di indagini e non equivale a una ribellione. Ha aggiunto che il dispiegamento di quasi 300 soldati all’Assemblea nazionale è stato concepito per mantenere l’ordine, non per dissolverla o paralizzarla.

