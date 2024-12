Ira delle opposizioni: "Traditori tornate in aula". Un solo parlamentare del PPP è rimasto in aula. 150mila cittadini manifestano in piazza

Ancora caos in Sud Corea. Quasi tutti i deputati del partito del Potere Popolare, di cui fa parte Yoon Suk Yeol, hanno lasciato l’aula del parlamento prima del voto per l’impeachment nei confronti del presidente. Ciò significa che, sebbene la votazione possa ancora aver luogo, senza i voti di alcuni membri del PPP non si arriverebbe ai 200 voti necessari perché l’impeachment venga approvato. Solo il parlamentare del PPP Ahn Cheol-soo è rimasto, dichiarando pubblicamente che avrebbe votato a favore.

Ira delle opposizioni: “Traditori tornate in aula”

Ira dei parlamentari dell’opposizione che hanno urlato ai deputati del partito al governo, il partito del Potere Popolare, rei di aver lasciato l’aula prima del voto sull’impeachment contro il presidente Yoon Suk Yeol. “Traditori, tornate dentro”, hanno scandito i membri dell’opposizione.

Voto impeachement resta aperto per membri partito di governo

Il voto per l’impeachment nei confronti del presidente Yoon Suk Yeol viene tenuto aperto nella speranza che altri membri del partito del Potere Popolare (PPP) al governo tornino nell’aula per esprimere il loro voto. Tecnicamente hanno tempo fino alle 00.48 (le 16.48 in Italia) per votare l’impeachment, ovvero esattamente 72 ore dopo che la mozione è stata presentata. Finora sono stati 2, oltre ad Ahn Cheol-soo che non aveva mai lasciato l’aula, i membri del Ppp che hanno fatto ritorno per votare. Tra i due Kim Sang-wook, che ha detto di aver votato contro. Lo riporta la Bbc.

150mila persone manifestano per chiedere dimissioni Yoon

Secondo la polizia 150.000 persone si sono radunati davanti al parlamento della Corea del Sud, a Seul, per chiedere le dimissioni del presidente Yoon Suk Yeol. Secondo gli organizzatori l’affluenza di manifestanti era di 1 milione. Lo riporta l’agenzia Yonhap. La strada principale che dall’estremità meridionale del ponte Seogang attraversa il fiume Han e supera il parlamento è stata chiusa al traffico. La folla sta aspettando l’esito del voto dell’impeachment di Yoon.

Manifestazioni a Seul prima del voto

Poco prima del voto sull’impeachment, cortei di manifestanti hanno marciato per le strade di Seoul, diretti al Parlamento in protesta contro il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. Le proteste sono cominciate martedì, dopo che Yoon Suk Yeol ha deciso di introdurre la legge marziale, poi bocciata dal parlamento e successivamente revocata. La scelta del presidente ha paralizzato la politica del Paese e scatenato l’allarme tra i principali partner diplomatici, tra cui il vicino Giappone e il principale alleato della Corea del Sud, gli Stati Uniti.

