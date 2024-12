Kimberly Guilfoyle, 55 anni, è stata procuratrice della California e ha guidato la raccolta fondi per la campagna 2020 del tycoon

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso noto che nominerà Kimberly Guilfoyle ambasciatore in Grecia. La donna, 55 anni, ex procuratrice della California e personaggio televisivo, ha guidato la raccolta fondi per la campagna 2020 di Trump ed è la fidanzata del figlio del tycoon, Donald Trump Jr.

Trump: “Un’amica estremamente qualificata”

Trump l’ha definita “un’amica intima e alleata” e ha elogiato il suo “intelletto acuto che la rende estremamente qualificata“. Guilfoyle era sul palco con la famiglia la sera delle elezioni. “Sono così orgoglioso di Kimberly. Ama l’America e ha sempre desiderato servire il Paese come ambasciatrice. Sarà una leader straordinaria per America First”, ha twittato Donald Jr. Guilfoyle ha dichiarato in un post sui social media di essere “onorata di accettare la nomina del presidente Trump a servire come prossimo ambasciatore in Grecia e non vedo l’ora di ottenere il sostegno del Senato degli Stati Uniti”.

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 10, 2024

