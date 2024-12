Incendio boschivo alimentato dal vento: residenti in fuga

Un incendio boschivo, alimentato dal vento, è divampato nei pressi di Malibu, nella California meridionale, costringendo le autorità a diramare un ordine di evacuazione per 20mila residenti. Le fiamme hanno lambito le ville delle celebrità in riva all’oceano, delle fattorie di cavalli e della Pepperdine University. Da lunedì 9 dicembre sono almeno 1500 i Vigili del Fuoco impegnati a combattere l’incendio, che si è esteso per 1.133 ettari. I venti di Santa Ana hanno prodotto raffiche che hanno raggiunto i 64 km/h e hanno creato condizioni di incendio irregolari.

