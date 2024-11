In California i forti venti hanno alimentato un incendio che si è propagato rapidamente distruggendo decine di edifici e costringendo almeno diecimila residenti a evacuare le proprie case. A nord-ovest di Los Angeles, il Mountain Fire è divampato minacciando 3.500 strutture in comunità suburbane, ranch e aree agricole intorno a Camarillo. I forti venti e le alte fiamme hanno limitato la visibilità impedendo ad alcuni aerei di decollare. Un altro rogo si è propagato vicino a proprietà multimilionarie lungo la Pacific Coast Highway a Malibù, bruciando diversi appartamenti di lusso. Il servizio meteorologico nazionale ha lanciato l’allerta rossa per l’aumento del pericolo di incendi.

