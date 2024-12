Assad è fuggito a Mosca dopo la presa di Damasco da parte dei ribelli Jihadisti. Oggi si riunisce il consiglio di Sicurezza Onu

La Siria è in mano i ribelli guidati dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham che nella notte tra sabato e domenica hanno preso Damasco mentre l’esercito regolare si è arreso senza sparare nemmeno un colpo. Il tutto mentre il presidente Bashar Al-Assad era già fuggito a Mosca. La situazione resta monitorata con attenzione da parte della comunità internazionale con il Consiglio di sicurezza Onu che si riunisce oggi su richiesta della Russia. Monito di Biden che dichiara: “Non lasceremo tornare l’Isis”.

IN AGGIORNAMENTO

Cremlino: Parleremo delle nostre basi con chi sarà al potere

È prematuro parlare di preservare le basi russe a Khmeimim e Tartus, in Siria, questo è un argomento da discutere con coloro che guideranno il Paese. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “È troppo presto per parlarne. In ogni caso, è un argomento da discutere con chi sarà al potere in Siria. Ora vediamo che c’è un periodo di trasformazione, di estrema instabilità. Pertanto, ci vorrà del tempo. E poi sarà necessaria una seria conversazione con coloro che saranno investiti del potere“, ha detto Peskov.

Cremlino: Russia sta dialogando con la Turchia

Mosca sta dialogando con la Turchia, anche sulla situazione in Siria. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportano le agenzie di stampa russe. “Stiamo dialogando con altri Stati regionali, anche sulle questioni siriane. In effetti, la Siria sta attraversando un periodo molto difficile associato all’instabilità e, naturalmente, è molto importante mantenere il dialogo con tutti i Paesi della regione. Siamo determinati a farlo, ci consulteremo e analizzeremo“, ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo a una domanda su come il Cremlino valuti il ruolo di Ankara in Siria.

Cremlino: Non in programma un incontro Putin-Assad

Il presidente russo Vladimir Putin non ha in programma di incontrare l’ex presidente siriano Bashar Assad, al quale Mosca ha offerto asilo. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Cremlino: Putin ha deciso di offrire asilo ad Assad

È stato Vladimir Putin personalmente a prendere la decisione di offrire asilo a Bashar Assad. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con i giornalisti. Peskov non ha fornito dettagli su dove si trovi precisamente Assad.

Evacuati spagnoli con familiari e personale ambasciata

Una ventina di persone, tra cittadini spagnoli, loro familiari e personale dell’ambasciata spagnola a Damasco, è stata evacuata dalla Siria via terra, in un convoglio diretto in Libano. Il gruppo si trova già nei pressi della frontiera. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, parlando alla radio nazionale Rne. “Speriamo che una volta espletate queste pratiche possano essere al sicuro in Libano, dove il personale della nostra ambasciata a Beirut li attende sul lato libanese del confine”, ha aggiunto il ministro. El Paìs riferisce che la comunità spagnola in Siria è molto piccola, ma ci sono anche un centinaio di persone con doppia nazionalità.

Issata bandiera opposizione in ambasciata a Mosca

A seguito della caduta di Bashar Assad in Siria, nell’ambasciata siriana a Mosca è stata issata una bandiera dei ribelli, che ha preso il posto di quella della Repubblica araba di Siria. Lo riportano le agenzie di stampa russe.

Israele, colpiti siti armi chimiche, evitare cadano in mano estremisti

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha annunciato oggi che Israele ha colpito siti sospetti di armi chimiche e razzi a lunga gittata in Siria per evitare che cadano nelle mani di attori ostili. “L’unico interesse che abbiamo è la sicurezza di Israele e dei suoi cittadini”, ha detto Saar, aggiungendo che “è per questo che abbiamo attaccato sistemi di armi strategiche, come, ad esempio, le armi chimiche che restano, o i missili e i razzi a lungo raggio, per evitare che cadano nelle mani degli estremisti”. Le parole di Saar giungono dopo che i ribelli siriani hanno raggiunto Damasco nel fine settimana e hanno rovesciato il governo del presidente Bashar Assad dopo quasi 14 anni di guerra civile.

Mercoledì discorso Khamenei su sviluppi in Medioriente

La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, terrà mercoledì 11 dicembre un discorso sugli ultimi sviluppi nella regione. Lo ha annunciato il suo ufficio. La notizia giunge dopo la caduta di Bashar Al-Assad in Siria, che costituisce un ulteriore colpo per il cosiddetto ‘asse della resistenza’.

Cina, soluzione politica per ripristino stabilità al più presto

La Cina “sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione in Siria e spera che tutte le parti interessate agiranno nell’interesse del popolo siriano e troveranno una soluzione politica per ripristinare la stabilità in Siria il prima possibile”. È quanto ha detto una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, rispondendo a una domanda su come Pechino veda l’attuale situazione in Siria e se intenda stabilire relazioni con il nuovo governo dopo la caduta del governo del presidente Bashar al-Assad. Lo riporta il Global Times.

Idf pubblica immagini operazione in regione Hermon

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno di fatto confermato l’operazione sul versante siriano del monte Hermon, pubblicando alcune immagini delle truppe di Tel Aviv nella regione. Lo riporta The Times of Israel. Il blitz è stato eseguito dall’unità d’élite Shaldag dell’aeronautica militare israeliana che ha attaccato la montagna, situata a più di 10 chilometri dal confine, senza incontrare alcuna resistenza. L’Idf ha schierato le truppe in una zona cuscinetto tra Israele e Siria, che comprende anche l’area del Monte Hermon, come misura difensiva in seguito al crollo del regime di Assad.

Gantz: “L’asse iraniano ha fallito”

“Abbiamo visto che l’asse iraniano ha fallito. Noi siamo partiti dal punto più basso ma stiamo finendo molto in alto, ancora una volta. Non cerchiamo altro che sicurezza e pace. E ovviamente vogliamo indietro i nostri ostaggi”. Così l’ex generale israeliano ed ex membro del gabinetto di guerra Benny Gantz nel corso di un’intervista alla Stampa sulla situazione in Siria. “La fine del presidente Bashar Al-Assad, dopo decenni di regime in Siria, è una svolta sostanziale e strategica”, afferma, ma “dobbiamo guardare oltre la Siria. Penso che ci siano buone possibilità che gli attori locali, in tutto il Medio Oriente, si liberino dell’influenza negativa e dal giogo dell’Iran, sia in Libano sia in Siria. E, se vuoi, anche all’interno della stessa Repubblica islamica”. Secondo Gantz l’Iran “è il maggiore elemento destabilizzatore dell’intera regione. Ma ora tutti possono vedere che, fondamentalmente, l’Iran è rimasto solo, non è più affidabile. Con Hezbollah gravemente danneggiato, non può più controllare cosa succede in Libano e in Siria”. Ora, spiega, Israele deve assicurarsi che “non ci siano ripercussioni nel nostro territorio, che non possano minacciarci in termini di sicurezza. Abbiamo da tempo preparato infrastrutture difensive nel Nord contro la minaccia militare siriana e ora ha dobbiamo rafforzare la difesa delle comunità che vivono lungo il confine e della zona cuscinetto. E monitorare gli sviluppi”. A lungo termine, invece, secondo Gantz “spero che potremo espandere gli Accordi di Abramo per stabilire un cuscinetto contro l’Iran”

Tajani: “Tutelare popolazione e minoranze etniche e religiose”

“Sulla Siria adesso il primo impegno è la sicurezza dei nostri connazionali, mentre parallelamente dobbiamo capire come operare politicamente, tenendo di vista gli assetti futuri del Paese. Alcuni punti sono però fermi, e su questo anche con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, che ho sentito al telefono, ci siamo trovati d’accordo: integrità del Paese, tutelare la popolazione e salvaguardare le minoranze religiose ed etniche, anche per evitare un collasso migratorio”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Corriere della Sera. “La Siria è di fronte a noi, è nel Mediterraneo, ogni terremoto in quel Paese si ripercuote sulla nostra sicurezza e su quella dei nostri alleati – ha spiegato il titolare della Farnesina – Non possiamo rimanere alla finestra a guardare. E con noi tutta l’Europa”. Per l’Italia, ha sottolineato, “è importante che la transizione sia pacifica e che non vi siano violenze, che il Paese resti unito e non finisca preda dei terroristi che potrebbero voler sfruttare questa fase”. Per la tutela dei cristiani in Siria “il governo italiano è mobilitato: dal 27 novembre, quando è partita l’azione dei miliziani, abbiamo stretto i contatti con il Nunzio apostolico a Damasco, con i religiosi cristiani presenti nel Paese, con la stessa Santa sede”, ha affermato Tajani. Quello di una possibile ondata di profughi, per Tajani, è un “tema non secondario, per noi, l’Ue e innanzitutto per gli Stati arabi della regione, a cominciare dal Libano martoriato. Una situazione di incertezza prolungata, di caos o una deriva estremista avrebbero certamente un impatto molto grave. Noi vogliamo una Siria finalmente libera e pacificata” ma “chiediamo garanzie a chiunque governerà il Paese, e lo faremo assieme a tutti i Paesi arabi della regione”.

Biden: “Non permetteremo che Isis approfitti del vuoto di potere”

“Siamo consapevoli del fatto che l’Isis cercherà di approfittare di qualsiasi vuoto di potere per ristabilire la sua capacità” in Siria “non permetteremo che ciò accada”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, parlando dalla Roosevelt Room. Lo riportano i media internazionali. Biden ha parlato di un approccio degli Stati Uniti sulla Siria che ha “spostato l’equilibrio di potere in Medioriente” e ha delineato un approccio al conflitto su tre fronti: “sostegno ai nostri partner, sanzioni e diplomazia e uso mirato della forza militare quando necessario”. Domenica, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato di aver condotto un’operazione che ha preso di mira oltre 75 obiettivi. Secondo un alto funzionario dell’amministrazione, gli obiettivi erano nel deserto di Badiyah, nella Siria orientale, dove l’Isis si sta ricostituendo.

Nyt, truppe Israele nel Paese per la prima volta dal 1973

Le forze di terra israeliane sarebbero avanzate oltre la zona smilitarizzata al confine tra lo Stato ebraico e Siria durante il fine settimana, in quello che rappresenta il loro primo ingresso esplicito nel Paese dalla guerra del 1973. Lo riferiscono due funzionari israeliani, citati dal New York Times. Il presunto dispiegamento israeliano sarebbe avvenuto dopo l’operazione lampo dei gruppi ribelli che ha portato alla cacciata del presidente Bashar Al-Assad dalla Siria. Ciò ha spinto gli Stati vicini a prepararsi a una maggiore instabilità regionale. Le forze israeliane, in particolare, avrebbero preso il controllo della vetta del Monte Hermon sul lato siriano del confine, così come di diversi altri luoghi considerati essenziali per stabilizzare il controllo dell’area.

Siria, Mosca ha chiesto riunione urgente Consiglio sicurezza Onu

La Russia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria che si aspetta possa svolgersi già oggi. Lo riporta la Tass, citando fonti Onu. Tale richiesta è stata confermata dal primo vice rappresentante permanente di Mosca presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky. “In connessione con gli ultimi eventi in Siria, la cui profondità e le cui conseguenze per questo paese e l’intera regione devono ancora essere realizzate, la Russia ha chiesto urgenti consultazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, è importante capire cosa sta accadendo in relazione alle nuove circostanze legate al disimpegno della Forza di Osservazione delle Nazioni Unite sulle alture di Golan siriane (Undof) occupate da Israele. Ci aspettiamo che le consultazioni abbiano luogo lunedì 9 dicembre nel pomeriggio di New York”, ha scritto su Telegram.

