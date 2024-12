Il Presidente Joe Biden ha reso omaggio ai veterani statunitensi e alle loro famiglie durante un evento alla Casa Bianca alla vigilia dell’83° anniversario di Pearl Harbour. Il 7 dicembre 1941 l’Impero del Giappone lanciò un raid aereo sulla base Usa della Marina militare di Pearl Harbor, nelle Hawaii, uccidendo più di 2.300 americani. Il giorno successivo gli Stati Uniti dichiararono guerra al Giappone. “Signore e signori, è per questo che siamo qui stasera, per ricordare le anime che abbiamo perso 83 anni fa, per onorare gli americani coraggiosi, la più grande generazione che si è fatta avanti per servire ogni singolo giorno successivo e per impegnarci a costruire un mondo migliore per il quale hanno combattuto e per il quale molti di loro sono morti”, ha detto Biden. Il Presidente ha tenuto il suo discorso prima di assistere allo spettacolo di “The Eyes of the World: Dal D-Day al VE Day”. La produzione teatrale è stata prodotta dallo storico John Monsky e racconta gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale in Europa attraverso rari filmati e fotografie provenienti dagli Archivi Nazionali.

