Cortei di manifestanti hanno marciato per le strade di Seoul, in Corea del Sud, diretti al Parlamento, per protestare contro il presidente Yoon Suk Yeol, in attesa del voto sull’impeachment e a poche ore dalle suo discorso di scuse. Le proteste sono cominciate martedì, dopo che Yoon Suk Yeol ha deciso di introdurre la legge marziale, poi bocciata dal parlamento e successivamente revocata. La scelta del presidente ha paralizzato la politica del Paese e scatenato l’allarme tra i principali partner diplomatici, tra cui il vicino Giappone e il principale alleato della Corea del Sud, gli Stati Uniti.

