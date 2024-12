Svelato un altro nome della prossima amministrazione Trump. Il presidente eletto degli Stati Uniti nominerà l’ex senatore della Georgia David Perdue come suo ambasciatore in Cina. Secondo Trump, in quanto ex Ceo, Perdue porterà “preziose competenze” alle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Le tensioni economiche saranno sicuramente una parte importante del quadro Usa-Cina per la nuova amministrazione, con il tycoon che ha minacciato di imporre nuovi dazi a Messico, Canada e Cina non appena entrerà in carica. Durante il suo periodo al Senato, Perdue è stato etichettato come “anti-Cina” dai media statali cinesi. L’ex legislatore della Georgia sosteneva che gli Stati Uniti avevano bisogno di costruire una forza navale più solida per far fronte alle minacce, anche da parte della Cina.

