L'annuncio del tycoon su Truth: "Ci guiderà lontano dai pregiudizi e dalla censura delle Big Tech"

Il presidente eletto Usa, Donald Trump, ha annunciato che nominerà l’ex dirigente di PayPal David Sacks come “zar della Casa Bianca per l’A.I. e le criptovalute“. In un post sul suo social, Truth, il tycoon ha dichiarato che Sacks aiuterà a “guidarci lontano dai pregiudizi e dalla censura delle Big Tech”. Il team di transizione di Trump non ha precisato se Sacks sarà un dipendente del governo o un lavoratore governativo temporaneo non vincolato dalle stesse regole etiche e di divulgazione.

L’incontro a Mar-a-Lago

Secondo quanto riferito da un investitore che ha organizzato un evento nel club di Trump in Florida, Sacks si è recato in visita a Mar-a-Lago giovedì. Il conservatore di vecchia data è stato fondamentale per presentare il vicepresidente eletto JD Vance ai donatori, aiutandolo a dimostrare la sua capacità di raccogliere fondi. Sacks ha ospitato una raccolta fondi per Trump e Vance nella sua casa di San Francisco.

