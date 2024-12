La polizia dà la caccia al killer di Brian Thompson, assassinato a New York. Sui bossoli incise le parole 'nega', 'difendi' e 'deponi'

La polizia prosegue la ricerca dell’assassino del Ceo di United Healthcare Brian Thompson ucciso ieri a Manhattan, New York, sulla Sixth Avenue. I bossoli trovati sulla scena recavano le parole “deny” (nega), “defend” (difendi) e “depose” (deponi). Il movente, riferiscono le autorità, rimane sconosciuto. Thompson si trovava a New York per la conferenza degli investitori di UnitedHealthcare.

Il killer “abile con le armi da fuoco”

“Guardando il video, sembra che sia abile nell’uso delle armi da fuoco, poiché è stato in grado di risolvere i malfunzionamenti abbastanza rapidamente”, ha affermato il capo degli investigatori della polizia di New York Joseph Kenny. La commissaria della polizia di New York City Jessica Tisch ha affermato che, sebbene gli investigatori non avessero ancora stabilito un movente, non si è trattato di atto di violenza casuale.

Il dipartimento di polizia ha offerto una ricompensa fino a 10mila dollari per informazioni che portassero all’arresto e alla condanna. Sono quindi in corso le indagini per identificare l’uomo armato a volto coperto che ha pedinato e ucciso Thompson su un marciapiede di Manhattan, per poi scomparire a Central Park. Thompson è morto in un agguato all’alba mercoledì, mentre si recava alla conferenza annuale degli investitori dell’azienda presso l’Hilton a Midtown, a pochi isolati da attrazioni turistiche come il Radio City Music Hall e il Museum of Modern Art.

L’omicidio di Thompson e i movimenti del tiratore nei minuti precedenti e successivi sono stati ripresi da alcune delle numerose telecamere di sicurezza presenti in quella parte della città. Un video lo mostra avvicinarsi a Thompson da dietro, puntare la pistola e sparare diversi colpi, fermandosi a malapena per liberare la pistola, che si era brevemente inceppata, mentre il dirigente sanitario morente cadeva sul marciapiede. Altre telecamere di sicurezza hanno ripreso le fasi iniziali della fuga dell’uomo armato. È stato visto scappare dall’isolato attraverso una piazza pedonale, quindi proseguire in bicicletta verso Central Park, dove è scomparso.

La polizia ha utilizzato droni, elicotteri e cani in una ricerca intensiva, ma la posizione dell’assassino è rimasta sconosciuta fino a tarda notte. La polizia ha rilasciato diverse immagini di sorveglianza dell’uomo, che indossava una giacca con cappuccio e una maschera che nascondeva gran parte del suo viso e non avrebbe attirato l’attenzione in una gelida giornata invernale. Alcune delle foto sono state scattate in una caffetteria Starbucks poco prima della sparatoria. La moglie di Thompson, Paulette Thompson, ha detto alla Nbc News che lui le aveva detto “che c’erano delle persone che lo avevano minacciato“. Eric Werner, il capo della polizia nel sobborgo di Minneapolis dove viveva Thompson, ha affermato che il suo dipartimento non aveva ricevuto segnalazioni di minacce contro il dirigente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata