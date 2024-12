Polizia sulla scena del delitto a New York, dove Brian Thompson, amministratore delegato della compagnia assicurativa United Healthcare, è stato ucciso a colpi di pistola fuori dall’hotel Hilton di Manhattan. A sparargli, riportano i media locali, sarebbe stato un uomo dal volto coperto, che è poi fuggito in un vicolo a West 55th Street ed è ancora latitante. Thompson non alloggiava all’Hilton, si trovava a New York per una conferenza con alcuni investitori. La polizia ritiene che si tratti di un attacco mirato.

