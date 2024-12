Yaroslav Melnyk: "Mosca mira a distruggere la nostra identità nazionale"

“L’iniziativa Bring Kids Back UA, avviata dal presidente dell’Ucraina, è una piattaforma fondamentale per il ritorno di ogni bambino a casa e per il ripristino della giustizia. Chiediamo alla comunità internazionale di sostenere questa iniziativa con l’obiettivo di riportare i bambini ucraini alle loro famiglie e di unire gli sforzi per portare tutti i responsabili di questi crimini davanti alla giustizia”. Così a LaPresse l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk.

I bambini ucraini sottratti

Secondo un rapporto dello Humanitarian Research Lab (HRL) della Yale School of Public Health (YSPH), la Federazione Russa ha intrapreso l’adozione e l’affidamento forzati sistematici, intenzionali e diffusi di bambini ucraini. “I fatti che indicano la deportazione di 314 bambini, e probabilmente di migliaia di altri, sono una prova chiara dei crimini di guerra perpetrati dalla Russia, mirati alla distruzione dell’identità nazionale ucraina e alla distruzione intenzionale del popolo ucraino”, ha aggiunto Melnyk. La Corte penale internazionale (Cpi) ha spiccato un mandato d’arresto nel marzo 2023 nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata