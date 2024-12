Il ministro degli Esteri ucraino: "Sarebbe un efficace contrasto al ricatto russo"

L’Ucraina continua a chiedere di entrare a far parte della Nato. “Siamo convinti che l’unica vera garanzia di sicurezza per l’Ucraina, nonché un deterrente per ulteriori aggressioni russe contro l’Ucraina e altri Stati, sia la piena adesione dell’Ucraina alla Nato”, ha affermato il ministero degli Esteri di Kiev in una nota. “Invitare l’Ucraina ad aderire alla Nato ora sarà un efficace contrasto al ricatto russo e priverà il Cremlino delle sue illusioni sulla possibilità di ostacolare l’integrazione euro-atlantica dell’Ucraina”, ha aggiunto sottolineando che “è anche l’unica possibilità per fermare l’erosione dei principi chiave della non proliferazione nucleare e ripristinare la fiducia nel disarmo nucleare”.

Cremlino: “Minaccia inaccettabile”

Pronta la replica di Mosca secondo che considera questa mossa inaccettabile, nonché una minaccia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Rutte: “Momento cruciale, Putin non mostra segni di cedimento”

“L’Ucraina sta entrando in un altro momento cruciale e l’aggressività della Russia non mostra segni di cedimento. Al contrario. Putin sta intensificando la sua retorica e le sue azioni sconsiderate. Sta usando l’Ucraina come banco di prova per missili sperimentali e sta schierando soldati nordcoreani in questa guerra illegale. Putin non è interessato alla pace“. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella conferenza stampa di apertura della ministeriale Esteri della Nato. “Sta insistendo infondendo più terrore perché pensa di poter spezzare la determinazione dell’Ucraina e la nostra, ma si sbaglia – ha rimarcato -. L’Ucraina ha il diritto di difendersi e noi abbiamo il dovere di aiutarla, quindi dobbiamo continuare il nostro fermo sostegno a Washington. Gli alleati hanno concordato un impegno finanziario di 40 miliardi di euro di assistenza alla sicurezza per quest’anno, e noi rimaniamo impegnati in questa promessa, e accolgo con grande favore i recenti annunci di maggiori aiuti militari da parte di Stati Uniti, Germania, Svezia, Estonia, Lituania, Norvegia. Questa è una grande notizia”.

Rutte: “Adesione Nato? Ora focus su aiuti ma sta già accadendo”

“Gli alleati concordano che il futuro dell’Ucraina è nella NATO, e durante il vertice di Washington, abbiamo concordato sul percorso irreversibile verso la NATO. E prima e dopo il vertice di Washington, gli alleati hanno lavorato per costruire un ponte. E il ponte consiste, ad esempio, nei singoli accordi bilaterali di sicurezza tra alleati e Ucraina, ma anche nell’attuazione di tutte le decisioni concordate a Washington. Quindi questo sta accadendo passo dopo passo“, ha affermato Rutte rispondendo a una domanda su possibili passi avanti sull’adesione dell’Ucraina alla Nato in questa ministeriale. “Quello che penso che dovremmo concentrarci, e ci concentreremo molto nei prossimi due giorni, su ciò che è necessario ora. E ciò che è necessario ora è assicurarsi che gli aiuti militari andranno all’Ucraina, perché ora è fondamentale per loro”, ha aggiunto.

