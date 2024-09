A destra l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk

Yaroslav Melnyk a LaPresse: "La determinazione dei nostri partner è la chiave per la pace"

Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con Vladimir Putin che minaccia una risposta nucleare mentre Volodymyr Zelensky chiede all’Onu “una pace reale giusta”. “Il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino è un elemento chiave della Formula di pace proposta dal presidente dell’Ucraina, volta a raggiungere una pace giusta e duratura”, ha detto a LaPresse l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk. “Kyiv chiede alla comunità internazionale di unire gli sforzi per intensificare la pressione sulla Russia. Questo è necessario per ottenere una pace giusta, liberare i territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia e garantire il rispetto delle norme del diritto internazionale”, ha aggiunto. “Le azioni comuni e la determinazione dei nostri partner sono la chiave per il ripristino della stabilità e della pace nel continente europeo”.

