Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è arrivato a sorpresa in visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato in un post su X. “Incontrando Zelensky annuncerò ulteriori equipaggiamenti per la difesa per un valore di 650 milioni di euro, che dovrebbero essere consegnati a dicembre”. La visita giunge poche settimane dopo che il presidente ucraino aveva criticato il cancelliere tedesco per avere avuto una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, telefonata che era arrivata in un momento cruciale viste le speculazioni sull’impatto che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrà avere sulla guerra in Ucraina.

