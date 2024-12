Il cancelliere tedesco: "L'Ucraina può contare sulla Germania". Mosca: nella notte distrutti 15 droni Kiev

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è arrivato a sorpresa in visita a Kiev e incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato lui stesso in un post su X. “Incontrando Zelensky annuncerò ulteriori equipaggiamenti per la difesa per un valore di 650 milioni di euro, che dovrebbero essere consegnati a dicembre”, ha riferito Scholz.

Deutschland wird der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben. Beim Treffen mit @ZelenskyyUa werde ich weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro ankündigen, die noch im Dezember geliefert werden sollen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2024

La visita giunge poche settimane dopo che il presidente ucraino aveva criticato il cancelliere tedesco per avere avuto una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, telefonata che era arrivata in un momento cruciale viste le speculazioni sull’impatto che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrà avere sulla guerra in Ucraina. “L’Ucraina può contare sulla Germania: noi diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo”, ha scritto Scholz su X, assicurando che “la Germania resterà il più forte sostenitore dell’Ucraina in Europa”.

