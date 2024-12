Questa mossa consente di far adottare un testo senza passare dal voto dell'Assemblea. Nuovo fronte popolare e Rassemblement National potrebbero far cadere il governo

Il premier francese Michel Barnier ha deciso di avvalersi dell’articolo 49.3 della Costituzione per il disegno di legge di sul finanziamento della sicurezza sociale (PLFSS), che era in discussione oggi all’Assemblea nazionale. Questa mossa consente di far adottare un testo senza passare dal voto dell’Assemblea. In questo modo, tuttavia, il governo si espone alla presentazione di una mozione di sfiducia che, se venisse approvata, farebbe cadere il governo.

L’annuncio di Barnier

“Credo che siamo giunti a un momento di verità che mette ognuno davanti alle proprie responsabilità“, ha detto Barnier. “Spetta ora a voi decidere se adottare un testo o entrare in un territorio sconosciuto”, ha aggiunto fra gli applausi dei suoi. “Il popolo francese non ci perdonerebbe mai se preferissimo gli interessi privati al futuro della nazione”.

Nfp e RN potrebbero far cadere il governo

La gauche del Nuovo fronte popolare (Nfp) aveva promesso che, nello scenario di un’attivazione del 49.3, avrebbe presentato una mozione di sfiducia, e stamattina l’estrema destra del Rassemblement National (RN) ha fatto sapere che voterà questa mozione “a meno di un miracolo dell’ultimo minuto”. I voti combinati di gauche e RN potrebbero fare cadere il governo. Durante una telefonata che si è tenuta questa mattina, intanto, Barnier ha promesso a Marine Le Pen che il governo si impegnerà a non sospendere i rimborsi di alcuni medicinali nel 2025, come invece era previsto nel progetto di legge di bilancio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata