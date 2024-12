Il premier e la deputata del Rassemblement National si sono sentiti per telefono, come riporta Le Parisien

Telefonata tra il primo ministro francese Michel Barnier e Marine Le Pen. Il numero uno di Matignon ha assicurato alla deputata del Rassemblement National che il governo si impegnerà a non sospendere i rimborsi di alcuni medicinali nel 2025, come invece era previsto nel progetto di legge di bilancio. Questa era una delle richieste di RN e di Le Pen per evitare che il partito di estrema destra votasse la sfiducia nei confronti di Barnier. Lo riporta Le Parisien.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata