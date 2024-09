Il presidente affida l'incarico al 73enne gollista ex commissario europeo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato primo ministro Michel Barnier. Il 73enne succede al 35enne Gabriel Attal. “Il presidente della Repubblica ha nominato primo ministro Michel Barnier, incaricandolo di instaurare un governo di unificazione al servizio del Paese e dei francesi“, ha annunciato l’Eliseo in un comunicato stampa. “Questa nomina arriva dopo un ciclo di consultazioni senza precedenti durante il quale, in conformità con il suo dovere costituzionale, il Presidente ha assicurato che il primo ministro e il futuro governo riunissero le condizioni per essere il più stabili possibili”, si legge ancora nella nota.

“Dopo un’attesa interminabile, indegna di una grande democrazia, prendiamo atto della nomina di Michel Barnier a primo ministro di Emmanuel Macron”. È quanto scrive il presidente del Rassemblement national (RN) Jordan Bardella in un post sui social. “Gli 11 milioni di elettori del Rassemblement National meritano rispetto: questa è la nostra prima richiesta”, ha aggiunto, “giudicheremo il suo discorso di politica generale, le sue decisioni di bilancio e le sue azioni sulla base delle prove. Chiederemo che vengano finalmente affrontate le principali questioni urgenti per i francesi – potere d’acquisto, sicurezza e immigrazione – e ci riserviamo tutti gli strumenti politici di azione se ciò non avverrà nelle prossime settimane”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata