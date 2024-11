Belgrado respinge le accuse. Borrell: "È atto di terrorismo"

Venerdì una grossa esplosione ha danneggiato un canale idrico e ha interrotto temporaneamente la fornitura di acqua ed elettricità alle città del Kosovo, ha affermato sabato il primo ministro kosovaro Albin Kurti, incolpando i gruppi sostenuti dalla Serbia. Il premier ha affermato che l’esplosione a Vrage, 60 chilometri a nord di Pristina, ha interrotto la fornitura di acqua ad alcune città e alle principali centrali elettriche. È seguita ad altre due esplosioni nei giorni precedenti su edifici di una stazione di polizia e autorità locali nella stessa area nel nord del paese, popolata principalmente dalla minoranza etnica serba. Kurti ha incolpato “le autorità di Belgrado e le sue strutture criminali guidate da Milan Radoicic, sostenute dalle istituzioni serbe e dal presidente serbo Aleksandar Vucic”. A sua volta, il ministro degli Esteri serbo Marko Djuric ha condannato l’esplosione di venerdì, ma ha anche criticato il “regime etnonazionalista” di Kurti che si è affrettato “a puntare il dito contro Belgrado senza prove“. L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno denunciato fermamente l’esplosione chiedendo che i responsabili siano assicurati alla giustizia. “Queste azioni violente non hanno posto in una società democratica e i responsabili di questi attacchi criminali contro le legittime autorità della Repubblica del Kosovo dovrebbero essere puniti”, ha affermato l’ambasciata statunitense a Pristina.

Borrell: “È atto di terrorismo”

Anche il capo della diplomazia dell’Ue, Josep Borrell, ha condannato “con la massima fermezza” l’esplosione, definendola un attacco terroristico. “Si tratta di un atto spregevole di sabotaggio alle infrastrutture civili critiche del Kosovo, che forniscono acqua potabile a una parte considerevole della popolazione del Kosovo e sono una componente essenziale del sistema energetico del Kosovo”, ha detto l’Alto Rappresentante in una nota. L’Ue “ha offerto supporto alle autorità del Kosovo e continua a coordinare i prossimi passi con i partner pertinenti, anche a livello locale con Kfor. La missione civile per lo stato di diritto dell’Ue Eulex sta fornendo assistenza alle autorità del Kosovo in conformità con il suo mandato”. Borrell ha affermato ancora: “Siamo solidali con tutti coloro che in Kosovo sono stati colpiti dall’attacco. Ho trasmesso questi messaggi di solidarietà e supporto direttamente al Primo Ministro Albin Kurti questo pomeriggio, l’azione criminale commessa a Zubin Potok deve essere indagata e i suoi autori devono essere processati. A tale riguardo, l’Ue invita tutte le parti interessate a cooperare pienamente con le autorità del Kosovo e continuerà a seguire da vicino gli sviluppi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata