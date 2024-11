Secondo i media, a bordo c'erano almeno 200 persone dirette a un mercato in Niger

Nel nord della Nigeria almeno 100 persone, la maggior parte delle quali donne, risultano disperse dopo che un’imbarcazione che li stava trasportando a un mercato si è rovesciata all’alba di oggi nelle acque del fiume Niger.

L’incidente

La barca stava navigando dallo Stato di Kogi verso il vicino Niger. Almeno otto persone sono state confermate morte, mentre i sommozzatori locali stanno cercando i dispersi. Le autorità nigeriane non hanno confermato le cause dell’affondamento. Tuttavia, i media locali hanno riferito che l’imbarcazione trasportava più di 200 passeggeri, suggerendo che potrebbe essere stata sovraccarica. Il sovraffollamento dei veicoli è comune nelle zone remote della Nigeria, dove la mancanza di buone strade lascia molti abitanti senza alternative per i propri spostamenti.

