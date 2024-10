Immagine da X

Il mezzo, carico di carburante, si è ribaltato, e decine di persone hanno perso la vita quando sono accorse nel tentativo di recuperarne il contenuto

È salito a 105 morti e 50 feriti il bilancio dell’esplosione di un’autocisterna carica di carburante avvenuta nella città di Majiya, in Nigeria, nello Stato di Jigawa.

Il portavoce della polizia locale, Lawan Adam, ha ricostruito la dinamica: l’autocisterna si è ribaltata in un incidente avvenuto intorno a mezzanotte, dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in autostrada; subito dopo una folla di persone è giunta per raccogliere il carburante fuoriuscito dal veicolo e in quel momento si è verificata l’esplosione. Le fiamme hanno “ridotto in cenere” 97 persone sul posto, mentre altre otto persone sono morte in ospedale, ha riferito ad Associated Press il dottor Haruna Mairiga, capo dell’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Jigawa. Gli incidenti mortali di autocisterne sono comuni in Nigeria. Nel Paese più popoloso dell’Africa, in molti luoghi le norme sul traffico non sono applicate in modo rigoroso e mancano alternative come un sistema ferroviario efficiente per il trasporto delle merci. È anche comune che le persone dopo questi incidenti recuperino il carburante con tazze e secchi da portare a casa, una pratica che è diventata più comune a causa dell’impennata dei prezzi del carburante, triplicati dall’inizio dello scorso anno, quando la Nigeria ha posto fine ai costosi sussidi per il gas.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’autista aveva percorso circa 110 chilometri dal vicino Stato di Kano. I residenti che hanno sentito dell’incidente si sono precipitati sul posto e hanno raccolto il carburante, “scatenando un enorme inferno”, ha detto il portavoce della polizia Adam. I servizi di emergenza hanno dichiarato che la maggior parte dei corpi delle vittime era irriconoscibile. “Se avessero saputo del pericolo, non sarebbero andati a prendere il carburante”, ha detto Mairiga, capo dei servizi di emergenza, aggiungendo che i servizi di emergenza sono arrivati sul posto solo diverse ore dopo l’incidente.

