L’esercito russo ha attaccato gli impianti energetici dell’Ucraina causando un esteso blackout. Diverse esplosioni sono state segnalate a Kiev, Kharkiv, Rivne, Khmelnytskyi, Lutsk e in molte altre città dell’area centrale e occidentale del Paese.

“Questa notte abbiamo effettuato un attacco completo utilizzando 90 missili e 100 droni. Sono stati colpiti 17 obiettivi”, ha detto Vladimir Putin durante una sessione del Consiglio di sicurezza collettiva (Csto) ad Astana, in Kazakistan. “Ripeto ancora una volta che questi attacchi da parte nostra sono avvenuti anche in risposta agli incessanti attacchi sul territorio russo da parte dei missili americani Atacms. Come è stato detto più volte, ci sarà sempre una risposta da parte nostra”, ha aggiunto il leader di Mosca.

