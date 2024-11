Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha detto che c'è stato un bombardamento su un'area della città dove vivono diversi civili

In Ucraina è stato lanciato l’allarme aereo nazionale dopo segnalazioni di esplosioni in diverse città. Lo riferisce la Bbc sul sito web.

L’aeronautica ucraina ha dichiarato in un post su Telegram alle 05:19 ora locale che l’allerta era in vigore “in tutto il territorio dell’Ucraina a causa del pericolo di missili”.

Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha detto che c’è stato un bombardamento su un’area della città dove vivono diversi civili, mentre il sindaco di Lutsk, Ihor Polishchuk, ha affermato che sono state udite molteplici esplosioni.

Blackout nel Paese

L’esercito russo sta attaccando gli impianti energetici dell’Ucraina. “Ancora una volta il settore energetico è sotto un massiccio attacco da parte del nemico”, scrive il ministro dell’Energia Herman Galushchenko in un post su Facebook, “gli attacchi agli impianti energetici si stanno verificando in tutta l’Ucraina”. L’operatore del sistema elettrico nazionale, Ukrenergo, “ha urgentemente introdotto blackout di emergenza” in varie regioni, si legge nel post.

