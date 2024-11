Immagine da Instagram

Si chiamava Liz Hatton: la notizia riportata da Bbc

È morta Liz Hatton, la fotografa 17enne britannica malata di tumore che ispirò la lotta di Kate Middleton contro il cancro. La giovane, di Harrogate, è morta ieri mattina, come ha fatto sapere sui social la madre Vicky Robayna. Lo riporta la Bbc.

William e Kate hanno espresso il loro cordoglio in una nota: “Siamo così dispiaciuti di apprendere che Liz Hatton è purtroppo scomparsa”. La coppia reale ha affermato che è stato “un onore aver incontrato una giovane donna così coraggiosa e umile”, aggiungendo: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per i genitori di Liz, Vicky e Aaron, e con suo fratello Mateo in questo momento incredibilmente difficile”.

Liz ha scoperto la malattia a gennaio, quando le è stato diagnosticato un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde aggressivo. I medici le avevano dato tra i sei mesi e i tre anni di vita. La ragazza ha incontrato Kate al Castello di Windsor in ottobre, dopo essere stata invitata a scattare delle foto a William durante un’investitura. Una foto ha immortalato le 2 che si abbracciano.

