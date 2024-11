Il ceo di Tesla: "Il Parlamento Ue dovrebbe votare direttamente"

Elon Musk all’attacco della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. “Questo è antidemocratico”, ha scritto il fondatore di Tesla su X, commentando il voto odierno. “Il Parlamento Ue dovrebbe votare direttamente sulle questioni, non cedere l’autorità alla commissione Ue”, ha aggiunto.

“Respect for the truth comes close to being the basis of all morality.” – Dune

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024