La presidente della Commissione: "Vi chiedo fiducia"

Stamattina la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo (Presidente Metsola e leader dei gruppi politici) ha ufficialmente concluso il processo di audizioni dei Commissari designati, aprendo la strada al voto plenario sulla nuova Commissione a mezzogiorno.

Ciò segue la revisione da parte della Conferenza dei presidenti di commissione (il 26 novembre) dei risultati di tutte le audizioni. Sulla base di queste conclusioni, la Conferenza dei presidenti ha condotto una valutazione finale analizzando le lettere di valutazione delle commissioni incaricate e le raccomandazioni fornite dalla Conferenza dei presidenti di commissione. Di conseguenza, la Conferenza dei presidenti ha dichiarato chiuse le audizioni e autorizzato la pubblicazione di tutte le lettere di valutazione.

Ora è il momento del voto plenario sul nuovo Collegio, che avrà luogo oggi a mezzogiorno a Strasburgo. Prima del voto, gli eurodeputati discuteranno il programma della nuova Commissione con la sua presidente Ursula von der Leyen, che presenterà il Collegio dei commissari. Per concludere il dibattito, qualsiasi gruppo politico o almeno un ventesimo degli eurodeputati potrebbe presentare una proposta di risoluzione.

Per essere eletta, la Commissione deve ottenere la maggioranza semplice dei voti espressi durante una votazione per appello nominale. Una volta eletta dal Parlamento, la Commissione verrà formalmente nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. Una volta nominata, la nuova Commissione europea dovrebbe iniziare il suo mandato il 1° dicembre 2024.

Von der Leyen difende la scelta di Fitto

“Ecco come sosterremo la qualità di vita unica degli europei, in tutta Europa. Che si tratti di una comunità costiera o di pescatori, di una zona rurale o di una comunità agricola, su un’isola o in una regione ultraperiferica, in una città o in una delle regioni uniche e diversificate d’Europa. Dobbiamo impegnarci per affrontare i problemi che le regioni devono affrontare, dai cambiamenti demografici ai cambiamenti climatici o alla necessità di infrastrutture moderne. E questo va al cuore della libertà di cui parlo oggi”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso di presentazione del nuovo Collegio dei commissari prima del voto di fiducia alla plenaria del Parlamento europeo.

“Perché per molte persone, la libertà riguarda la scelta di dove vivere, lavorare e studiare. La scelta se far crescere le proprie famiglie in un’altra parte d’Europa o dove sono cresciuti. Come ha detto Letta: “la libertà di restare”. Voglio che le regioni e le comunità abbiano il controllo del proprio destino e che contribuiscano a dare forma alle nostre politiche. Questo è il compito di coesione e riforme che ho affidato come Vicepresidente esecutivo a Raffaele Fitto. Questa è una scelta che ho fatto. Anche perché so quanto sia fondamentale dare alle regioni l’importanza politica che meritano”, ha sottolineato.

“La scorsa settimana, Strasburgo ha segnato un anniversario importante. 80 anni dal giorno in cui Strasburgo è stata liberata. Il 23 novembre 1944. Dopo cinque anni di annessione nazista, Strasburgo era finalmente libera. È stato un nuovo inizio per la città e una speranza per l’Europa. Ma ciò che è seguito non è stato facile. Gli europei si sono combattuti a lungo. Ci è voluta una generazione di leader con il coraggio di curare le ferite, di immaginare un futuro diverso” ha detto ancora Von der Leyen.

“Questo è lo spirito che ha guidato il nostro continente in avanti da allora. Di volta in volta, abbiamo dovuto fare una scelta. Da un lato, un percorso di divisione e declino. Dall’altro, lo stretto sentiero verso un’Europa più unita. L’Europa ha sempre scelto la forza nell’unità. Quindi è con onore e profonda emozione che mi trovo qui a Strasburgo 80 anni dopo. In questa Casa della democrazia europea. Nel cuore di un’Europa libera. Chiedo a voi la vostra fiducia in questa squadra. Vi chiedo di scegliere un futuro più forte e unito. Vi chiedo di scegliere un futuro di libertà per l’Europa. Quella strada non è mai stata la più facile. Ma insieme, sappiamo che possiamo farcela”, ha concluso.

