Il presidente americano eletto Donald Trump ha annunciato la nomina del generale in pensione Keith Kellogg come inviato speciale per l’Ucraina e la Russia. Kellogg aveva avuto un ruolo anche nella prima amministrazione Trump, dove aveva ricoperto l’incarico di consigliere per la Sicurezza nazionale. “È stato con me fin dall’inizio! Insieme, garantiremo la pace attraverso la forza e renderemo l’America e il mondo di nuovo sicuri!“, ha detto Trump annunciando la nomina su Truth Social.

