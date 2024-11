Sara Duterte teme che contro di lei ci sia un complotto per assassinarla

La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte ha affermato oggi di aver incaricato un sicario di uccidere il presidente Ferdinand Marcos Jr., sua moglie Liza Araneta-Marcos e il presidente della Camera Martin Romualdez se lei stessa dovesse essere essere uccisa. Il segretario esecutivo Lucas Bersamin ha avvertito una forza d’élite di guardie presidenziali della “minaccia attiva” contro il presidente Marcos Jr. perché si attivi in “un’azione adeguata immediata”.

L’azione del governo

“In seguito alla chiara e inequivocabile dichiarazione della Vicepresidente di aver ingaggiato un assassino per uccidere il Presidente nel caso in cui un presunto complotto contro di lei avesse successo, il Segretario Esecutivo ha deferito questa minaccia attiva al Comando di Sicurezza Presidenziale per un’azione adeguata e immediata”, si legge in un comunicato del governo, “qualsiasi minaccia alla vita del presidente deve essere sempre presa sul serio, tanto più che questa minaccia è stata rivelata pubblicamente in termini chiari e certi”.

Le accuse di Duterte contro Marcos Jr.

La vicepresidente Duterte ha accusato apertamente il presidente, sua moglie e Romualdez, alleato e cugino di secondo grado del presidente, di corruzione, incompetenza e di perseguitare politicamente la famiglia Duterte e i suoi più stretti sostenitori.

In una conferenza stampa online, un’arrabbiata Sara Duterte ha accusato Marcos di incompetenza come presidente e di essere un bugiardo, insieme a sua moglie e allo speaker della Camera, con commenti carichi di imprecazioni. Alla domanda sulle preoccupazioni per la sua sicurezza, l’avvocata 46enne ha suggerito l’esistenza di un non meglio precisato complotto per ucciderla. “Non preoccupatevi della mia sicurezza perché ho parlato con qualcuno. Ho detto ‘se mi uccidono, ucciderete BBM, Liza Araneta e Martin Romualdez’. Non è uno scherzo“, ha detto la vicepresidente senza approfondire e usando le iniziali che molti usano per identificare il presidente filippino. “Ho dato il mio ordine: ‘Se muoio, non fermarti finché non li hai uccisi’. E lui ha detto ‘sì'”, ha raccontato.

L’arresto della collaboratrice di Duterte

La sua rabbia è stata provocata dalla decisione dei membri della Camera alleati con Romualdez e Marcos di arrestare la sua capa di gabinetto, Zuleika Lopez, con l’accusa di aver ostacolato un’inchiesta del Congresso sul possibile abuso del budget di Duterte come vicepresidente e ministra all’Istruzione. Lopez è stata poi trasferita in ospedale dopo essersi ammalata e ha pianto quando ha saputo del piano per rinchiuderla temporaneamente in un carcere femminile.

